المجلس الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا وتقديم حزمة مالية إضافية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مواصلة دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، وذلك خلال كلمته باجتماع في المجموعة السياسية الأوروبية، والذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حزمة إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدًا دعمه لجهود مجموعة السبع في دعم أوكرانيا في الحرب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل مشيل: "إننا نقف معكم ومع الشعب الأوكراني ومندهشون بشجاعتكم وبشجاعة الشعب الأوكراني، وكنا خصصنا 82 مليار يورو، وهناك حزمة إضافية لأوكرانيا على مواصلة وصد الهجمات".