العالم اليوم - ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا بشكل معتدل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك أسبوع.