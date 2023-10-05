العالم اليوم - البحرين تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية في بيان أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما، الخميس، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.

وأضافت الوكالة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2024.

ويأتي تعيين حميدان، خلفا لرشيد محمد المعراج، الذي تولى منصب محافظ المركزي البحريني منذ يناير 2005.

والمحافظ الجديد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي البحريني، كما أنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني منذ أغسطس 2019.

ويمتلك حميدان خبرة تزيد على 20 سنة في مجال أسواق رأس المال والاستثمار، وشغل عدة مناصب في بنك بي إن بي باريبا، كما أنه رئيس مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ نوفمبر 2019، وعضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2014.

وحميدان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد التجاري والإداري عام 1996 من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأميركية.