العالم اليوم - للمرة الأولى.. إطلاق طوربيد بحري من مسيّرة

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى.. إطلاق طوربيد بحري من مسيّرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - تمكنت طائرة من دون طيار "مسيّرة" من إطلاق صاروخ بحري "طوربيد"، وذلك للمرة الأولى في تطور سيكون له انعكاسات على ساحات القتال البحرية.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، أن المسيّرة التي تحمل اسم "T-600"، وسميت الطائرة باسم الآلة المدعومة من الذكاء الاصطناعي والتي ظهرت في مسلسل الخيال العلمي الأميركي "Terminator".

وقالت الصحيفة إن الطائرة المسيّرة نجحت في إطلاق الطوربيد من السماء صوب أعماق البحر.

وأظهر مقطع فيديو الطوربيد "Sting Ray" مثبتة أسفل طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" البريطانية الصنع.

وحلقت المسيّرة فوق المحيط قبل أن تطلق الصاروخ البحري الذي اخترق سطح المياه نحو الأعماق.

وجرى عرض إطلاق السلاح خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي في البرتغال أواخر سبتمبر الماضي، حيث أظهر قدرات غير عادية في مواجهة الغواصات.

وأظهرت هذه التجربة أن لدى الطائرات المسيّرة قدرات كامنة على أتمتة الدعم اللوجستي والإمداد وعمليات إخلاء الجرحى والقتلى.

مواصفات المسيّرة