نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا في القاهرة: انتصارات أكتوبر رمز لشجاعة ووطنية الجندي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية في القاهرة، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، احتفالا بانتصارات أكتوبر، الذي أقيم تكريمًا للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم واستشهدوا بشجاعة عام 1973.

وخلال زيارته، رافق السفير الروسي ملحق الدفاع العقيد إيجور إيروشوف وموظفي السفارة والملحقية العسكري.

وفي كلمته، هنأ السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية في القاهرة، مصر بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، قائلًا: “نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية ويوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973”.

وأضاف السفير: "بعد مرور 50 عامًا، يظل انتصارات أكتوبر رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندي المصري، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن".

وأردف السفير الروسي، بأنه تجد هذه الذكرى المصرية استجابة واسعة النطاق في روسيا، وفي تلك الأيام المصيرية، وقفت بلادنا إلى جانب مصر دعمًا كاملًا في الدفاع عن سيادتها.

واستكمل: “وفي المقابل، احتفظت عدة أجيال من المصريين بذكرى ممتنة بأن الطريق إلى النصر تم تمهيده بمساعدة الأسلحة السوفيتية والمتخصصين العسكريين”، متابعا: “نتمنى السلام والرخاء للشعب المصري، وتحيا الصداقة الروسية المصرية”.