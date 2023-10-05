نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على حطام صاروخ في بريدنيستروفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول أمني في جمهورية بردنيستروفيه المولدافية، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على حطام صاروخ قرب قرية غيسكا في جنوب غرب الجمهورية.

وقال أوليغ بيلياكوف الرئيس المناوب للجنة المراقبة المشتركة عن بريدنيستروفيه، لوكالة "نوفوستي": "تلقينا معلومات من وكالات إنفاذ القانون في بريدنيستروفيه تفيد بالعثور على مواد متفجرة في أحد الحقول قرب قرية غيسكا" الواقعة على بعد 7 كيلومترات من مدينة بنديري.

وأوضح المسؤول أن البلاع جاء من سكان القرية وتوجه مراقبون عسكريون من روسيا ومولدوفا وبريدنيستروفيه إلى مكان الحادث، مضيفا أنه يجري حاليا جمع المعلومات.

وقال: "من المفترض أن تعود الحطام إلى فئات معينة من الصواريخ أيضا"، وذلك بعد الإشارة إلى اكتشاف حطام صاروخ دفاع جوي من طراز "إس-300" في 25 سبتمبر في قرية كيتسكاني الواقعة على بعد 10 كيلومترات من تيراسبول عاصمة بريدنيستروفيه.

وفي إطار عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تستهدف القوات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا، بما فيها تلك القريبة من الحدود مع بريدنيستروفيه، بينما تحاول القوات الأوكرانية التصدي للضربات الروسية باستخدام الدفاعات الجوية.

يذكر أنه تم إنشاء لجنة المراقبة المشتركة بموجب الاتفاقية المولدوفية الروسية بشأن مبادئ التسوية السلمية للنزاع في بيردنيستروفيه، والموقعة في 21 يوليو 1992. وتضم اللجنة ممثلين عن مولدوفا وبريدنيستروفيه وروسيا.