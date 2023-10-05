نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 18 وفقدان 150 آخرين بسبب فيضانات في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر تجاوز مياه بحيرة جليدية ضفافها في الهند، عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وتسبب في إلحاق أضرار ببعض محطات الطاقة المائية.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن أكثر من 150 شخصًا فقدوا في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، وأشارت إلى احتمالات هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، الخميس، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، نقلًا عن معلومات من السلطات، الخميس، أن 14 جسرًا تضرروا بشدة أو انهاروا.. كما غمرت المياه عدة قرى.

كما تضرر طريق سريع، واضطربت شبكة الهاتف المحمول في عدة مناطق بولاية سيكيم شمال شرق البلاد.

وحوصر نحو 3000 سائق من مناطق أخرى في هذه المنطقة بسبب الفيضانات، وقد هطلت أمطار غزيرة على ولاية سيكيم، ما أدى لزيادة مستوى نهر تيستا.

وطلبت السلطات من سكان سيكيم ألا يقتربوا من النهر.. وستظل المدارس في مناطق بالولاية مغلقة حتى نهاية الأسبوع، حسب وسائل إعلام محلية.

وتضررت محطة الطاقة تيستا 3 البالغة قدرتها 1200 ميغاواط التابعة لمحطة سيكيم أورغا للطاقة، حسب صحيفة هندوستان تايمز.

وأعلنت شركة الطاقة الكهرومائية الوطنية في الهند (أن.أتش.بي.سي) إغلاق كل وحدات محطتها البالغ قدرتها 510 ميغاواط، وقالت إنها سوف تستطيع تقييم مدى الأضرار بعد انحسار مستويات المياه.