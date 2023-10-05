سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد العام لمدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص.

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 أكتوبر 2023، على "الشهداء" المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 أكتوبر 2023. حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء "سانا": "تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

وقد أصدرت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة السورية بيانا قالت فيه إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأضاف البيان: "ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وأكدت القيادة العامة للجيش أنها تعتبر هذا "العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".