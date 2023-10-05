100 قتيل بهجوم الكلية الحربية في حمص

100 قتيل بهجوم الكلية الحربية في حمصأسقط هجوم بمسيّرات اليوم الخميس أكثر من 100 قتيل في سوريا بعدما استهدف الكلية الحربية في حمص (وسط) مباشرة بعد اختتام حفل تخريج ضباط، وفق ما أعلن الجيش السوري.

وأفاد الجيش السوري في بيان "قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة بعد انتهاء الحفل مباشرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من القتلى بين مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".

وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا إلى أكثر من مئة قتيل.

وكانت وكالة "تاس" قالت إن هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص السورية أوقع 54 قتيلاً، بينما قال المرصد السوري في وقت سابق إن الهجوم أوقع أكثر من 60 قتيلاً.

وكان المرصد أشار في البدء إلى أن مصادره أكدت مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 20 ضابطاً من القوات السورية بانفجار عنيف في محيط الكلية الحربية بحمص ناجم عن هجوم بطائرات مسيّرة خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى العسكري.وكالات