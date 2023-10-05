العالم اليوم - البحرين تحقّق 17 ميدالية بالألعاب الآسيوية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:19 مساءً - حصدت مملكة البحرين خلال مشاركتها الآسيوية لغاية الآن على 17 ميدالية، منها 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، و 5 ميداليات برونزية، في مشاركة تعتبر هي الأكبر في تاريخ المملكة في دورات الألعاب الآسيوية.

وفازت البحرين بذهبية الماراثون للسيدات، وذهبية سباق 400 متر تتابع للسيدات بزمن، وذهبية 400 متر للتتابع المختلط، وذهبية سباق الحواجز 400 متر للسيدات، وذهبية سباق 400 متر للسيدات، وذهبية سباق 10 آلاف متر للسيدات، بالإضافة إلى ذهبية سباق 10 آلاف متر للرجال، وذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات، إلى جانب نجاح البحرين بالحصول على الميدالية الذهبية لسباق 5 آلاف متر للرجال، وذهبية سباق 1500 متر للسيدات.

وفي مسابقة كرة اليد حقق منتخب البحرين الميدالية الفضية، بعد سلسلة مواجهات اتسمت بالإثارة والتشويق، وذلك بعد تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب اليابان في الدور النصف نهائي، في إنجاز آخر يضاف لإنجازه المتمثّل بتحقيقه المركز الثاني في آسياد جاكرتا عام 2018، حينما توّج بفضية المُسابقة. كما حققت مملكة البحرين الميدالية الفضية في سباق 400 متر للسيدات.

وعلى صعيد البرونزيات، حققت مملكة البحرين برونزية سباق 400 متر للرجال، وبرونزية سباق 5 آلاف متر للرجال، وبرونزية سباق 1500 متر للسيدات، وبرونزية سباق 200 متر للسيدات، وبرونزية سباق 100 متر للسيدات، وبرونزية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.

وعلى صعيد المجموع العام احتلت البحرين المركز التاسع من بين أصل 45 دولة بدورة الألعاب الآسيوية، حيث شاركت مملكة البحرين في 17 لعبة بينها 13 لعبة فردية، وهي المصارعة، الملاكمة، الجوجيستو، الجودو، التايكوندو، رفع الأثقال، ألعاب القوى، الرماية، التجديف، الشراع، الدراجات الهوائية، كرة الطاولة، الألعاب الإلكترونية، فيما شاركت المملكة في 4 ألعاب جماعية وهي، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلّة، وكرة اليد.