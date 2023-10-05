العالم اليوم - بوتين يشدد مجددا على أن روسيا لم تبدأ حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:19 مساءً - كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، موقفه بأن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لمحاولة وقفها.

وقال بوتين خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا.

وذكر أن الصراع هناك بالتبعية ليس إمبرياليا ولا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي. وأضاف أن الغرب، الذي فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوتين: