العالم اليوم - خرافنبرخ وجوتا يمنحان ليفربول الفوز على سان جيلواز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 01:28 صباحاً - سجل رايان خرافنبرخ وديوجو جوتا هدفين ليقودا ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي، ليهمن الفريق الإنجليزي على المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بالعلامة الكاملة.

واستحق أصحاب الأرض التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول حيث استغل خرافنبرخ كرة مرتدة من أنتوني موريس حارس سان جيلواز ليضعها في الشباك.

وحسم جوتا الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استغل هجمة مرتدة ووضع الكرة في مرمى موريس من مدى قريب.

وأعتقد داروين نونيز أنه منح ليفربول تقدما مبكرا بعد متابعته كرة مرتدة ليضعها بهدوء في الشباك لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل.