العالم اليوم - وزارة الدفاع التركية: دمرنا 30 هدفا مسلحا للأكراد شمال سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 01:28 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التركية إن ضربات جوية شنها الجيش دمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا مساء الخميس، بينها بئر نفط ومنشأة تخزين وملاجئ، و"حيَّدت" العديد من المسلحين.

وأضافت في بيان أن الضربات نفذت في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنها "نفذت غارات جوية مساء اليوم الساعة 23,00 (20,00 ت غ) في مناطق تل رفعت والجزيرة والمالكية في شمال سوريا ودمرت 30 هدفا" بينها "كهوف وملاجئ ومستودعات وكذلك آبار نفط ومواقع تخزين" يستخدمها "الإرهابيون".

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت في وقت سابق الخميس عن ضربات في شمال سوريا أدت إلى "تدمير مبان تضم وحدات هجوم وتخريب، إضافة إلى مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب" خلال عملية قادتها وحدات الاستخبارات الوطنية التركية.



ذكرت وكالة دوغان للأنباء التركية الخاصة أن مسلحين أكرادا شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية تركية في شمال سوريا مساء الخميس، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد الشرطة وثلاثة جنود وسط تصاعد العنف في المنطقة.

وقالت إن القوات التركية ردت بإطلاق الصواريخ بعد أن أصاب الهجوم الذي كان مصدره منطقة تل رفعت الريفية في شمال غرب سوريا القاعدة في منطقة دابق.

وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في تركيا.