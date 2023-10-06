العالم اليوم - البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين بايدن وشي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:33 صباحاً - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين بالإدارة الأميركية القول إن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الشهر المقبل.

وقالت وكالة رويترز إن السفارة الصينية في واشنطن لم ترد ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين بايدن وشي .. في رعاية الله وحفظة