العالم اليوم - روسيا تعترض طائرات أوكرانية مسيرة فوق بيلغورود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود بالجنوب.

وأوضح بيان للوزارة على تيليغرام أنه جرى تدمير الطائرات المسيرة قبيل منتصف الليل (2100 بتوقيت غرينتش)، دون تقديم تفاصيل عن أضرار أو ضحايا.

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