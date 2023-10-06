العالم اليوم - انقسام بين المغرب وإسبانيا حول استضافة نهائي مونديال 2030

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - بعد يوم واحد من اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتوقع ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية الخميس إقامة النهائي في بلاده. لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قال إن الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء. وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن "يتوج" المغرب جهوده بالاحتفال "بنهائي تاريخي في استاد الدار البيضاء". وتدخلت الأرجنتين أيضا إذ عبر مسؤولون حكوميون والاتحاد الوطني للعبة عن الرغبة في استضافة "أكثر من مباراة واحدة" في النهائيات. وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم18 أكتوبر الجاري في الرباط لمناقشة التحضير للبطولة. وستحتضن ست مدن مغربية مباريات كأس العالم. وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات. وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) الأربعاء أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.

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