العالم اليوم - الذهب يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 09:27 صباحاً - ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر خلال التعاملات المبكرة الجمعة، مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأميركية".

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

التغير في الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1823.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي إذ هبط 1.3 بالمئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.60 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.01 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 857.23 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1149.51 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.