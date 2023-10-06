نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء سفير قبرص إلى الخارجية الروسية على خلفية اعتقال صحفي روسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "تاس"، بأنه تم استدعاء سفير قبرص في موسكو، كيبروس يورغاليس، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية.

ووفقا للوكالة الروسية، دخل الدبلوماسي القبرصي مبنى الوزارة الروسية دون تعليق للصحافة. وعند مغادرة المبنى، رفض السفير كذلك التعليق على الموضوع.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي، إن الحديث دار خلال اللقاء حول اعتقال مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ألكسندر غاسيوك في قبرص.

وتفيد معطيات "تاس"، بأنه تم اعتقال غاسيوك في 5 أكتوبر الساعة 11:45 (في نفس توقيت موسكو) في نيقوسيا. وأثناء اعتقاله، كان في سيارة بالقرب من المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته. وتم استخدام القوة الجسدية عند الاعتقال ضد الصحفي الروسي، ما أدى إلى إصابته في يده. وهو الآن في المستشفى