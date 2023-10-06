نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل في موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد محادثات، يوم الثلاثاء المقبل، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال بيسكوف: "ستبدأ الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو الثلاثاء المقبل، وستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وكما سيكون هناك أيضًا إفطار عمل مع السوداني"، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقًا لبيسكوف، سيشارك بوتين والسوداني في اليوم التالي معًا، في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، مساعد رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة تفاصيل الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها، مؤكدًا إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعًا اقتصاديًا مستدامًا، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلًا عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.