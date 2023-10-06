نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، في انتهاك سافر لاستقرار سوريا.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين؛ مؤكدةً على ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وكان قد أصيب 9 أشخاص اليوم الجمعة، إثر انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، وذلك عقب تصدي القوات السورية لعدد من الطائرات المسيرة.

ويأتي ذلك عقب هجوم بطائرات مسيّرة على حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 89 شخصًا، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وإصابة 277 آخرين.