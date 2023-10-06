نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنقاذ مركب يقل نحو 120 شخصًا غرق قبالة شواطئ شمال لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بغرق مركب يقل نحو 120 شخصًا قبالة شواطئ مدينة طرابلس في شمال البلاد.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن فرق الصليب الأحمر اللبناني تعمل على إنقاذ وإسعاف ما يقارب 120 شخصًا، بينهم لبنانيّون وسوريّون، بعد غرق مركب كانوا على متنه داخل المياه الإقليميّة مقابل شواطئ طرابلس.

وأوضحت أن المركب جرى سحبه إلى الشاطئ من قبل الوحدات البحريّة في الجيش ونقله إلى مرفأ طرابلس.

ويأتي غرق هذا المركب في سياق مسلسل الهجرة غير الشرعية عبر البحر.