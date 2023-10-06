العالم اليوم - "سوريا الديمقراطية" تعلن قتل 5 جنود أتراك وأنقرة تنفي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، يوم الجمعة، إنها قتلت 5 جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على هجمات بطائرات مسيرة نفذتها تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما نفت تركيا هذه الأحداث.

وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان الأحد استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين، وتبنّاه حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّدا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن العمليات جرت الخميس ضد قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات تركية.

نفي تركي

من جهته، نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الجمعة، ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد عن مقتل خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها رداعلى هجمات تركية بطائرات مسيرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولدى سؤاله عن بيان قوات سوريا الديمقراطية قال المسؤول "هذا الادعاء غير صحيح".

بيان قوات سوريا الديمقراطية

وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فقد أدت العملية إلى مقتل 5 جنود من الجيش التركي وإصابة 9 اخرين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه أصيبت سيارة، وتم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في قرية شوارغة التابعة لناحية شرا بريف حلب، بحسب البيان.

من جهتها، أعلنت قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب استهداف قاعدة للجيش التركي بريف حلب شمالي سوريا.

وقالت القوات في بيان: "نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قاعدة الاحتلال التركي في دابق التابعة لبلدة إعزاز"

وقوات تحرير عفرين هي قوات كردية مكونة من ابناء منطقة عفرين تشكلت عام 2018 بعد سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها على عفرين، لتشن هذه القوات بين الفينة والاخرى هجمات على قواعد تركية ونقاط لفصائل المعارضة المسلحة.