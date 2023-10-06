العالم اليوم - النرويج تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية 20% في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - تخطط النرويج، العضوة في حلف شمال الأطلسي المتاخمة لروسيا، لزيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20 بالمئة في عام 2024، وفقا لمشروع قانون المالية الذي عرض الجمعة.

وتقترح حكومة يسار الوسط زيادة هذه الميزانية إلى 90.8 مليار كرونه (7.8 مليار يورو) العام المقبل بزيادة قدرها 15 مليار كرونه مقارنة بالعام الحالي.

ويمثل هذا 1.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لدولة الشمال الغنية، أي أقل من نسبة 2 بالمئة التي يطلبها الحلف الأطلسي.

وتنوي النرويج التي لها حدود مشتركة مع روسيا تمتد على طول 198 كيلومترا في القطب الشمالي، بلوغ هذا الهدف في عام 2026.

يتضمن المبلغ بشكل خاص 7.5 مليار كرونه من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار برنامج يمتد لعدة سنوات (2023-2027) وتبلغ قيمته 75 مليار كرونه من المساعدات المدنية والعسكرية التي اعتمدتها أوسلو.

وبما أن الحكومة أقلية في البرلمان، فهي تحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لاعتماد هذه النصوص التي قد يتم تعديلها.