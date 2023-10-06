العالم اليوم - لبنان.. قتيلان وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. قتيلان وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - أفادت مراسلتنا بسقوط قتيلين من السجناء في سجن زحلة وعدد كبير من الجرحى، إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران داخل سجن زحلة في البقاع شمالي لبنان وامتدادها الى الطوابق العليا في مبنى السجن.

وعمد بعض السّجناء في ​سجن السجن، إلى إحراق عدد من الغرف داخل السّجن، وقد شوهد الدّخان يتصاعد من النّوافذ، فيما هرعت آليّات ​الدفاع المدني​ إلى المكان.

وتداولت تقارير محلية قيام بعض السجناء بحركة احتجاجية، وأضرموا النيران داخل الغرف، فامتدت النيران لأكثر من مبنى داخل السجن.

وتوافد أهالي السجناء إلى أمام مبنى سجن زحلة تزامناً مع استمرار دخول وخروج سيّارات الدفاع المدني والصليب الأحمر.

وتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مجريات الوضع، مشدداً على تعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.

من جانبه، كلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.