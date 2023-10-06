العالم اليوم - لبنان.. 3 قتلى وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. 3 قتلى وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 07:21 مساءً - قضى ثلاثة سجناء على الأقل، الجمعة، وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

وبدأ الاحتجاج في سجن زحلة المركزي وفق المسؤول، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.

وأوضح المسؤول أنه "لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق".

وجرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى سجن زحلة.

وألحقت النيران التي سرعان ما امتدت الى الطوابق العلوية أضراراً بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد عن "احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لاعادة نزلائها إليها".

ويضم السجن، وفق الاعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.