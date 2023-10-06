الاحتلال يُغلق مدخل قرية النبي صالح
أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات العدو منعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للتنقل.
يشار إلى أن المدخل الذي أغلق، يخدم أيضا قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة)، وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.
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