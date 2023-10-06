العالم اليوم - أكبر صفقة في 2023.."إكسون" تسعى لشراء "بايونيرز ناتشورال "

انتم الان تتابعون خبر أكبر صفقة في 2023.."إكسون" تسعى لشراء "بايونيرز ناتشورال " من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 08:29 مساءً - فيما يمكن أن تكون أكبر صفقة في العالم منذ بداية 2023، تجري شركة "إكسون موبيل" الأميركية، محادثات للاستحواذ على شركة ""بايونير ناتشورال ريسورسز"، ما يُمكّن شركة الطاقة العملاقة بأن تصبح المنتج المهيمن على النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن قيمة الاتفاق تصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعتبر أكبر صفقة استحواذ تجريها "إكسون" بأكثر من عقدين، منذ اندماجها مع شركة "موبيل" في عام 1999.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال الأيام المقبلة، إذا لم تواجه أي تعقيدات، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبناء على سعر سهم "بايونير" عند الإغلاق أمس الخميس، البالغ 214.96 دولار، فإن قيمة الشركة تصل إلى 50.1 مليار دولار.

وذكرت بلومبرغ، أنه من شأن إتمام الصفقة مع "بايونير" أن توحد اثنين من أكبر أصحاب المساحات بحوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، مما يجعل "إكسون" أكبر منتج في حقل النفط على نطاق واسع بإنتاج يبلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً، بما يتجاوز إنتاج العديد من دول "أوبك".

كما أن الصفقة في حال اكتمالها، ستؤدي إلى توسيع مخزون "إكسون" من مواقع الحفر عالية المستوى في الحوض على مدى عقود، مما يوفر خاماً منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر إلى ما بعد عام 2050 لتغذية شبكة مصافيها العملاقة على ساحل الخليج.