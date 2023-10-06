العالم اليوم - روسيا تعتزم إرسال شحنات الحبوب إلى أفريقيا في غضون شهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 08:29 مساءً - قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، الجمعة، إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول أفريقية في غضون شهر أو ستة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزير "نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة في يوليو إنه سيمنحهم عشرات الآلاف من أطنان الحبوب على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي عقوبات قال إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة.

وذكر بوتين في قمة روسية أفريقية آنذاك "سنكون مستعدين لتقديم ما بين 25 ألف و50 ألف طن من الحبوب مجانا لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهده ذلك بأنه "حفنة من التبرعات".

وانسحبت روسيا في يوليو من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب عالميا.