الصومال.. مقتل 100 عنصر من "الشباب"
أعلنت السلطات الحكومية الصومالية مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية في إقليم مدغ وسط البلاد.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن من بين القتلى خلال العملية العسكرية قيادات بارزة من الحركة.
ونوه إلى أن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الصومالي والشركاء الدوليين، وأسفرت عن تكبيد الحركة خسائر فادحة في الأرواح، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.
يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة الشباب، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدد من المناطق في وسط البلاد من الحركة
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