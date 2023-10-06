العالم اليوم - رئيس الإمارات يستقبل وفد الكونغرس الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:19 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الجمعة، السيناتور جوني إيرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ويوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق لعضو مجلس الشيوخ الأميركي.