العالم اليوم - تركيا: ضربات جوية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تنفيذ الجيش ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الضربات الجوية في شمال سوريا "دمرت 15 هدفا منها مخابئ ومستودعات".

وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت عن "تحييد العديد من المسلحين".

ولم يذكر البيان المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية التركية.

كذلك شنت القوات التركية في وقت سابق من يوم الجمعة هجوما على المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشرق تركيا، وقالت أنقرة إنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش "حيّد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.

ووفق أنقرة فإن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا مساء الخميس.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان "كما حدث في العراق، سيستمر تدمير جميع قدرات ومصادر دخل المنظمة الإرهابية في سوريا بطريقة منهجية".

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في بيان إنه تم "تحييد" اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة أغري الشرقية في اشتباك مع القوات الخاصة خلال عملية بطائرات مسيرة قتالية ودعم مروحيات هجومية.

وأشار قايا إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 75 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في عملية شملت 11 منطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في وقت سابق مسؤوليته عن التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي في أنقرة وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين.