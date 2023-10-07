العالم اليوم - فيديو لشرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 02:19 صباحاً - تمكن شرطي من ولاية أوتار براديش الهندية، من الإمساك بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا.

وأثنت الشرطة على الشخص الذي تعامل مع الثعبان الذي التف على دراجة نارية، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا في المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.

وحظي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بإشادة كبيرة من جانب مشاهديه، وأثنوا على الشرطي "الشجاع" الذي تعامل بحرفية عالية مع الموقف.

ولم تذكر شرطة أوتار براديش كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التي كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.