العالم اليوم - "أمازون" تدخل سباق إنترنت الفضاء.. وتستعد لمنافسة "ستارلينك"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 03:24 صباحاً - أطلقت أمازون يوم الجمعة من ولاية فلوريدا الأميركية إلى الفضاء أول نموذجين أوليين لأقمار اصطناعية ضمن شبكة الإنترنت المزمعة الخاصة بها (كايبر).

ويعد إطلاق أمازون للنموذجين، خطوة أولى للشركة قبل أن ترسل الآلاف من الأقمار الاصطناعية الأخرى إلى المدار لتبث خدمات الإنترنت على الصعيد العالمي وتنافس ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

وانطلق صاروخ من طراز (أطلس 5) تابع لائتلاف الإطلاق المتحد ويحمل شعار أمازون من كيب كانافيرال بعد قليل من الساعة الثانية مساء (1800 بتوقيت غرينتش) حاملا قمرين صناعيين تجريبيين ضمن شبكة كايبر.

وتهدف المهمة إلى اختبار أول قطع تكنولوجية من أمازون في الفضاء، إذ تتطلع الشركة عملاق التجارة الإلكترونية وخدمات الويب إلى نشر 3236 قمرا اصطناعيا آخر خلال الأعوام القليلة المقبلة وتوفير خدمة الإنترنت عريضة النطاق على الصعيد العالمي، وهو إنجاز تستهدفه شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك بخمسة آلاف قمر صناعي لشبكة ستارلينك موجودة في المدار.

وتعهدت أمازون باستثمار عشرة مليارات دولار في مشروع كايبر الخاص بها الذي أُعلن في 2019، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه سبيس إكس تشغيل أول مركبات ستارلينك الفضائية.