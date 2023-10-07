نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب العمال البريطاني يفوز بانتخابات فرعية في اسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز حزب العمال البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية في اسكتلندا ليل الخميس على الجمعة، ما يعد نجاحًا يأتي في الوقت المناسب له قبل بدء مؤتمره الأحد والانتخابات المرتقبة العام المقبل.

وأشاد زعيم حزب العمّال كير ستارمر، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي لانتزاع داونينغ ستريت من رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، بـ "النتيجة المزلزلة" بعدما حصل مرشحه مايكل شانكس على أكثر من ضعف الأصوات مقارنة بمنافسته من الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال كيتي لودون.

وفاز حزب العمال بنسبة 58 في المئة من الأصوات، أي بفارق 9446 صوتًا (17845 مقابل 8399).

ورحب كير ستارمر الموجود في اسكتلندا "بالخطوة الأولى على طريق مهم للغاية بالنسبة لنا جميعًا في اسكتلندا، ولنا جميعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقدم حزب العمال على أنه "حزب التغيير.. المتطلع للسلطة"، ساخرًا من "سيرك" مؤتمر المحافظين، ورئيس الوزراء ريشي سوناك الذي أقر سلسلة كاملة من القرارات التي يصفها اليوم بـ "الفاشلة".

يعقد حزب العمال اعتبارًا من، الأحد، مؤتمره في ليفربول ويتمثل التحدي بالنسبة له في عدم خسارة فرصه في إيصال ستارمر إلى داونينغ ستريت.