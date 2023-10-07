الأمم المتحدة تتعهد بتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لليبيا، إنها ستعمل على تحقيق الضمانات لتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي.

وذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة، أنها تلقت، مساء الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تضمنت القوانين الانتخابية المعتمدة، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبعثة.

وبحسب البيان، تحترم البعثة المؤسسات السيادية الليبية والملكية الوطنية للحلول السياسية، لضمان عملية انتخابية سلسة وسلام واستقرار مستدامين في ليبيا.. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن هذه الحلول يجب أن تكون توافقية وقابلة للتنفيذ.

وأشارت إلى أنها تلتزم بالعمل مع جميع أصحاب العلاقة للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة.. وبالتشاور مع أصحاب العلاقة المعنيين، على أن تقوم البعثة بتقييم مدى تنفيذ القوانين ومشاركة النتائج مع الشعب الليبي.

وفي سياق متصل بالانتخابات دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.

وأشارت إلى أنها تلتزم بالعمل مع جميع أصحاب العلاقة للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة.. وبالتشاور مع أصحاب العلاقة المعنيين، على أن تقوم البعثة بتقييم مدى تنفيذ القوانين ومشاركة النتائج مع الشعب الليبي.

وفي سياق متصل بالانتخابات دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.