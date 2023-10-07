رئيس الإمارات يستقبل وفد الكونجرس الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الجمعة، السيناتور جوني إيرنست عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق.

وتناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات، وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي.