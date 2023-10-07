العالم اليوم - احترقت بالكامل.. قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - قالت الشرطة في أستراليا إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز الجمعة مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

وأقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.

ووفق الشرطة فإن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها.

وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.