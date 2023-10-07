العالم اليوم - إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 07:24 صباحاً - أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، صباح السبت، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.

وأعلن بيان رسمي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.