العالم اليوم - بالفيديو.. تسلل عشرات المسلحين من قطاع غزة إلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تسلل عشرات المسلحين من قطاع غزة إلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين تسللوا من قطاع غزة إلى "الغلاف" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، صباح السبت.

وطالب المتحدث سكان المناطق المحيطة بغزة البقاء في منازلهم.

ورصدت مقاطع فيديو عشرات المسلحين الذين تسللوا من القطاع المحاصر إلى مناطق إسرائيلية محيطة به، صباح السبت.

وفي فيديو التقط في سديروت شمالي قطاع غزة، يمكن مشاهدة مركبات للمسلحين الذين تسللوا إلى المدينة.

وتأتي عمليات التسلل في أعقاب هجوم بأكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة على مناطق ومدن إسرائيلية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "محاولة تسلل مسلحين إلى غلاف غزة" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، التي طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات المسلحين تسللوا داخل مستوطنات غلاف غزة.