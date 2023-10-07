العالم اليوم - مسلحون تسللوا من غزة يسيطرون على سيارات شرطة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 09:27 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.

ورصد مقطع فيديو قصير اشتباكات بين جنود إسرائيلين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

وصباح السبت، أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.