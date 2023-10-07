العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على استدعاء قوات الاحتياط

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 09:27 صباحاً - وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، حسبما أعلن مكتبه.

كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، على خلفية "عملية مشتركة" نفذتها حركة حماس، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".

من جهته، أعلن الجناح المسلح لحماس إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء "عملية طوفان الأقصى".