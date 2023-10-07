العالم اليوم - قتيلة ومصابون في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر قتيلة ومصابون في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - أطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة نحو إسرائيل، السبت، بعد إطلاق المئات منها في وقت سابق من اليوم ذاته، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وكانت حركة "حماس" أعلنت أنها تشن هجوما، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت فرق طبية إسرائيلية أن امرأة قتلت في إسرائيل من جراء الهجوم، بينما أصيب عشرات الإسرائيليين إثر سقوط صواريخ على عسقلان.

كما أكدت قناة "كان" إصابة مستوطنين بعد سقوط صاروخ في الرملة قرب تل أبيب، مشيرة إلى أن من بينهم جرحى في حالة خطرة.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات بـ100.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ.

وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة، طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.

وأكد بيان رسمي لاحق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.