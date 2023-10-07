العالم اليوم - بالفيديو.. فلسطينيون يتسللون إلى إسرائيل بطائرات شراعية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. فلسطينيون يتسللون إلى إسرائيل بطائرات شراعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - رصد مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، فلسطينيون يستخدمون ما يشبه الطائرات الشراعية للدخول إلى إسرائيل، صباح السبت، في إطار الهجوم الذي شنته حركة "حماس".

ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن لـ"دوت الخليج" التحقق منه، ما يشبه طائرة شراعية، وهي آلة بدون محرك تحملها الرياح، للعبور إلى منطقة في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من السبت.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، مضيفا أنه طُلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.