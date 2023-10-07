العالم اليوم - إصابة قائد عسكري إسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد عسكري خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين اقتحموا الأراضي الإسرائيلية، صباح السبت.

وقالت المصادر إن قائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين أصيب بجروح طفيفة، خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق عدة طرقات في المناطق القريبة من قطاع غزة، إلى جانب إغلاق عدة مطارات في البلاد.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".