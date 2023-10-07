العالم اليوم - قتلى ومصابون ورهائن في إسرائيل بعد هجوم من قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى ومصابون ورهائن في إسرائيل بعد هجوم من قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:25 صباحاً - أطلقت مئات الصواريخ وتسلل مسلحون من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم مفاجئ شنته حركة "حماس" صباح السبت، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وكانت الحركة أعلنت أنها تشن هجوما، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.

وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة، طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.

وأكد بيان رسمي لاحق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.