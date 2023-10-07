نتنياهو: نحن فى حالة حرب وعلى الإسرائيليين الانصياع لأوامر الجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على الأحداث الجارية من إطلاق صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة: "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها وأطلب من مواطني إسرائيل الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن".

وقال خلال اجتماع مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية: "حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وأمرت بتطهير المستوطنات من الإرهابيين وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط".

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، مقتل رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيجف، أوفير ليبشتاين، في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم شنه فلسطينيون.

من جانبه، علق رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، على أحدث اليوم، قائلا: "إن دولة إسرائيل تمر بوقت عصيب، إنني أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته ومقاتليه وجميع قوات الأمن والإنقاذ.

وأضاف على موقع "إكس": "أطلب إرسال كلمات التشجيع والقوة إلى جميع سكان إسرائيل الذين يتعرضون للهجوم. أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين. يمكننا مساعدة كل من يريد لنا الأذى!"