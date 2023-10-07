نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات عنيفة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بانفجارات عنيفة في قطاع غزة.

وقد أفادت الوسائل الإعلامية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.