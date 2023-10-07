نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب أفغانستان.

وأشار المركز، إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تعلن السلطات الأفغانية حتى الآن ما إذا كان قد خلّف خسائر.

وتسبب زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب أفغانستان، العام الماضي، بمقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف، كما سقط عشرات الضحايا؛ جراء زلزال ضرب أفغانستان وباكستان، في مارس الماضي.