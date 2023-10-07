العالم اليوم - إعلان "حالة الطوارئ المدنية" في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، إعلان "حالة طوارئ مدنية" في إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حماس صباح السبت.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .

ويعني القرار إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وقال بن غفير في بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الإسرائيلية.

ماذا حدث في صباح السبت؟