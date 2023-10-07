العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة أسر مجندة إسرائيلية واقتيادها إلى غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة أسر مجندة إسرائيلية واقتيادها إلى غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة أسر مجندة إسرائيلية من قبل مسلحين فلسطينيين، السبت.

ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين الفلسطينيين وهم يقتادون على متن سيارة رباعية الدفع، مجندة إسرائيلية مكبلة اليدين، وبدا من خلال المقطع القصير أنهم يستعدون لنقلها إلى مكان آخر.

وقالت تقارير محلية إنه جرى اقتياد المجندة الأسيرة إلى غزة، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى "كتيبة 869".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات مسلحة في عدة مواقع بمستوطنات غلاف غزة.

وأبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.

ماذا حدث في صباح السبت؟