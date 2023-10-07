العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة أسر مجندة إسرائيلية واقتيادها إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة أسر مجندة إسرائيلية من قبل مسلحين فلسطينيين، السبت.
ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين الفلسطينيين وهم يقتادون على متن سيارة رباعية الدفع، مجندة إسرائيلية مكبلة اليدين، وبدا من خلال المقطع القصير أنهم يستعدون لنقلها إلى مكان آخر.
وقالت تقارير محلية إنه جرى اقتياد المجندة الأسيرة إلى غزة، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى "كتيبة 869".
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات مسلحة في عدة مواقع بمستوطنات غلاف غزة.
وأبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.
ماذا حدث في صباح السبت؟
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.
- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
- أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
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